Новые теплоходные маршруты по реке Оке запустят в Подмосковье в мае

Новые теплоходные маршруты по Оке запустят в Подмосковье уже в мае. Они соединят Каширу и Тарусу. Жителям и гостям региона станут доступны увлекательные экскурсии, где расскажут о местной культуре и истории.

Кашира находится на живописном берегу реки. Основанный еще в XIV город прошел через все испытания, сохранив уникальное очарование и культурное наследие. И теперь он приглашает гостей на увлекательные экскурсии при организации Центра развития туризма и культуры.

Мероприятия позволят всем желающим почувствовать дух прошлых эпох и познакомиться с местными особенностями.

«Вас ждут увлекательные экскурсии, пешие прогулки по историческим местам, интерактивные представления и знакомство с местными ремеслами. Здесь вы сможете увидеть циклопическую Каширскую ГРЭС, посетить памятные места героев Великой Отечественной войны и прикоснуться к святыням», — рассказали организаторы.

Для любителей искусства и архитектуры подготовлены специальные маршруты, раскрывающие богатство культурного наследия Каширы. Округ порадует ценителей старины и современного искусства, предлагая уникальные возможности для знакомства с историей и культурой региона.

В экскурсии также могут быть включены мастер-классы, квесты, исторические реконструкции и театрализованные программы.