Пловцы из Зарайска выиграли 11 золотых медалей на соревнованиях

В спортивном комплексе «Зарайск» завершилась серия открытых соревнований по плаванию, собравшая сильнейших спортсменов Московской области. Несмотря на конкуренцию со стороны приглашенных команд, местные спортсмены продемонстрировали высокие результаты.

Всего пловцы Зарайска завоевали 29 комплектов, среди которых выделяется рекордное количество высших наград — 11 золотых медалей.

«Одним из факторов успеха сборной стала уверенная игра лидеров команды. Среди героев финального дня выделялись индивидуальные успехи Романа Тиханова, Богдана Еникеева, Евгения Полякова и Варвары Щербаковой. Особенное восхищение вызвала итоговая победа зарайцев в комбинированной эстафете 4×50 метров, где великолепно выступил квартет лучших пловцов: Юрий Панин, Евгений Поляков, Роман Тиханов и Арсений Грачев», — сообщили организаторы.

Помимо успешного выступления в турнирной таблице, многие спортсмены добились высоких персональных результатов. Например, Арсений Грачев и Гордей Ягольницкий сумели выполнить квалификационные требования второго взрослого спортивного разряда, подтвердив высокий уровень подготовки. Кроме того, по итогам состязания специальная награда «За волю к победе» была присуждена Екатерине Лискиной.