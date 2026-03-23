Пловцы из Видного выиграли 7 медалей на чемпионате ЦФО

Воспитанники оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» из Ленинского округа Иван Гирев и Виктория Таранникова завоевали семь наград на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию. Соревнования проходили в Калужской области с 18 по 21 марта.

Иван Гирев стал обладателем трех золотых медалей: на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафетном заплыве. Спортсмен тренируется под руководством главного тренера сборной России по плаванию Андрея Шишина.

Виктория Таранникова выиграла две золотые медали на дистанциях 200 метров и 50 метров брассом, а также две серебряные — на дистанции 200 метров комплексным плаванием и в эстафете. Ее наставник — тренер-преподаватель центра «Дельфин» Александра Таранникова.

Директор центра Гульнара Романадзе отметила, что успех спортсменов на таком уровне — это результат системной работы и профессионализма самих пловцов и всего тренерского состава.

«Мы искренне гордимся нашими ребятами. Будем готовиться к новым победам», — сказала Гульнара Романадзе.

Всего в соревнованиях приняли участие более тысячи пловцов из разных регионов страны. Сборная Московской области по итогам турнира завоевала 64 медали.