Пловцы из Серпухова выиграли 20 медалей на областном турнире

Команда города Серпухова из муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа "Звезда"» приняла участие в Московских областных соревнованиях по плаванию под названием «RUZA-CUP "Руза заповедная"», которые проходили в рамках третьего этапа. Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Дворец водных видов спорта Руза».

Соревнование собрало участников не только из Москвы и Московской области, но и приглашенных спортсменов из различных регионов России.

В данных соревнованиях приняли участие 860 спортсменов, представляющих 87 клубов. Команду Серпухова составили 38 пловцов. Каждый участник имел возможность выступать на неограниченном количестве дистанций. В соревнованиях допускались к участию девушки, родившиеся не позже 2015 года, а также юноши, родившиеся не позже 2013 года.

Среди призеров соревнований оказались Елена Камальдинова, Анастасия Осипова, Александра Семичаснова, Екатерина Иванникова, Ярослав Яковенко, Артем Кожихов, Александр Ровба, Алишер Садуллоев, Иван Гуров, Владимир Зуйкин, Владислав Савостьянов и Виктор Дроздов.

Серпуховские спортсмены завоевали в общей сложности двадцать призовых мест, среди которых три золотые медали, десять серебряных и семь бронзовых наград.