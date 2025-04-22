Пловцы из Серпухова стали призерами всероссийских соревнований

С 18 по 21 апреля в Казани состоялись Всероссийские соревнования по подводному спорту, включающие дисциплины дайвинга и плавания в ластах. Сборная Московской области, в составе которой выступили 32 спортсмена из Серпухова, показала высокие результаты.

За медали боролись 350 участников из 17 регионов России. Юные пловцы из Серпухова вернулись домой с 16 медалями, порадовав тренеров и родителей.

Александр Ровба завоевал серебро на дистанции 400 метров и бронзу на 200 метров в классических ластах. Богдан Краморов, впервые соревнуясь среди юниоров, стал победителем на 400 метров в классических ластах и взял бронзу на 200 метров. Иван Трофимов отметил свой день рождения серебряной медалью на дистанции 200 метров.

В женских соревнованиях студентки Губернского колледжа Влада Унегова и Полина Хлыстова продемонстрировали отличные результаты в дайвинге, завоевав серебро и две бронзы. Анастасия Соколова, мастер спорта, уверенно победила на дистанции 50 метров в классических ластах. Ульяна Батайкина выиграла золото на 100 метрах, серебро на 200 метрах и успешно дебютировала в дайвинге. Вместе с Ангелиной Курдюковой они выполнили норматив мастера спорта России на дистанции 100 метров с препятствиями.

Мастер спорта Мария Урядченко стала чемпионкой в дайвинге, а также завоевала серебро на дистанции 400 метров в классических ластах.

Серпуховские спортсмены в очередной раз доказали высокий уровень своей подготовки, подтвердив статус одних из сильнейших пловцов страны.