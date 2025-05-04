Пловцы из Серпухова стали призерами областных соревнований «Кубок Рылова»

Завершились областные соревнованиях по плаванию «Кубок Рылова». В турнире приняли участие 150 спортсменов из 12 городов Подмосковья, воспитанники Спортивной школы «Звезда» города Серпухова продемонстрировали впечатляющие результаты.

Так, Александр Ровба среди младших юношей завоевал золото на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 100 метров на спине. За свои достижения он получил приз и Кубок из рук двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Рылова.

Артем Кожихов стал сильнейшим на дистанции 100 метров брассом и занял второе место на 100 метрах комплексным плаванием.

Савелий Петрунин завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине в возрастной группе юношей 2010–2011 годов рождения и впервые выполнил норматив первого спортивного разряда.

Федор Шалатов получил серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Елена Камальдинова установила новый рекорд города Серпухова на дистанции 100 метров на спине.