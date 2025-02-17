Пловцы из Серпухова стали призерами чемпионата Московской области

Спортсмены из городского округа Серпухов показали выдающиеся результаты на чемпионате Московской области по плаванию для людей с ограниченными возможностями зрения, который прошел в Балашихе. В этом соревновании собрались лучшие пловцы Подмосковья.

В числе участников были воспитанники клуба «Равные возможности» Марк Трошин и Вадим Денисов, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и стремление к победе.

По итогам соревнований серпуховские спортсмены завоевали несколько наград. Так, Марк Трошин стал лучшим в плавании баттерфляем на дистанции 100 метров, а также занял первое место на дистанциях 100 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Вадим Денисов стал первым в плавании брассом на 100 метров и завоевал бронзовую медаль, финишировав третьим на дистанции 100 метров вольным стилем.

Администрация городского округа Серпухов поздравила атлетов клуба «Равные возможности» с их великолепными достижениями и пожелала дальнейших успехов в спорте.