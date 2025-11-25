Пловцы из Щелкова выиграли 39 медалей на областном турнире
Региональные соревнования по плаванию «Область» прошли 23 ноября в городе Черноголовка. Высокие результаты на них показали спортсмены из плавательного центра «Нептун» в Щелкове.
За награды боролись около 500 пловцов из Балашихи, Фрязина, Коломны, Мытищ, Лыткарина, Одинцова, Сергиева Посада, Пущина, Видного, Серпухова, Раменского, Орехово-Зуева, Электростали, Долгопрудного и Москвы. Щелково представляла команда из 66 спортсменов.
Щелковские пловцы завоевали 39 медалей разного достоинства: 10 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых. Семеро спортсменов выполнили на соревнованиях норматив второго разряда.
Подготовили пловцов к областным соревнованиям тренеры Евгений Чимерев, Елена Дремлюга, Татьяна Михалева и Марина Егорова.