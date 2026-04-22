Пловцы из Подмосковья выиграли 3 медали в финале Кубка России

В финале Кубка России по плаванию, который проходил с 17 по 21 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге, представители Московской области показали высокий результат, завоевав одну золотую и две бронзовые медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На дистанции 1500 метров вольным стилем победителем стал Александр Степанов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта. Второе и третье места заняли спортсмены из Ростовской и Волгоградской областей соответственно.

Герман Зажирский из Мытищинского Центра олимпийских видов спорта получил бронзу в соревнованиях на 200 метров баттерфляем. Золото и серебро завоевали пловцы из Самарской и Пензенской областей.

Еще одну бронзовую медаль в актив команды Подмосковья принес Роман Акимов на дистанции 200 метров вольным стилем. Первое и второе места заняли пловцы из Волгоградской области и Москвы.

Финал Кубка России по плаванию проходил в рамках федеральной программы «Спорт России». Представители более 70 команд из разных регионов боролись за 42 комплекта медалей и путевки на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже.