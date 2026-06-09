Пловцы из Московской области выиграли 6 медалей на чемпионате России

Пловцы из Московской области успешно выступили на чемпионате России, завоевав по две золотые, серебряные и бронзовые медали.

Герман Зажирский из Истры впервые стал чемпионом России на дистанции 200 метров баттерфляем. Иван Гирев из Ленинского городского округа и Роман Акимов из Мытищ заняли первое и второе места соответственно на дистанции 200 метров вольным стилем.

Диана Валиуллина из Рузы стала серебряным призером на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин, показав результат четыре минуты 45,99 секунды. Дарья Рогожинова из Мытищ завоевала бронзовую медаль на этой же дистанции с результатом четыре минуты 46,90 секунды.

В смешанной эстафете 4×100 метров команда Московской области заняла третье место. В составе подмосковного квартета выступили Иван Гирев, Александр Санин, Виктория Таранникова, Карина Петросянц, Денис Киселев и Виктория Миронова.

Чемпионат России по плаванию проходит с 6 по 11 июня во Дворце водных видов спорта в Казани в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». По итогам соревнований будет сформирован список спортсменов, которые отправятся в Париж на чемпионат Европы по водным видам спорта с 31 июля по 16 августа.