Пловцы из Московской области выиграли 8 медалей на чемпионате России

С 6 по 11 июня в Казани прошел чемпионат России по плаванию. По итогам соревнований спортсмены из Московской области завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Одним из ярких моментов стало выступление Ивана Гирева из Ленинского городского округа, который занял второе место на дистанции 100 метров вольным стилем. Ранее на соревнованиях он уже показал высокий результат, выиграв золото на дистанции 200 метров вольным стилем.

Еще одну золотую медаль принес команде Герман Зажирский из Истры, победив на дистанции 200 метров баттерфляем. Его время — 1 минута 56,42 секунды — стало новым личным рекордом.

На дистанции 400 метров комплексным плаванием второе место заняла Диана Валиуллина из Рузы. Бронзовыми призерами чемпионата стали Дарья Рогожинова из Мытищ на дистанциях 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексным плаванием.

В смешанной эстафете 4×100 метров команда Московской области заняла третье место. В ее составе выступили Иван Гирев, Александр Санин, Виктория Таранникова, Карина Петросянц, Денис Киселев и Виктория Миронова.

По итогам чемпионата российские спортсмены получили путевки на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.