Пловцы из Ленинского округа выиграли около 40 медалей на областном первенстве

Соревнования по плаванию «Весеннее первенство „Восток-Люблино“ завершились в Москве. Спортсмены из Ленинского округа завоевали на них 37 медалей.

Участниками стали ребята семи лет и старше. Ленинский округ представили на турнире воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин».

Они стали обладателями девяти золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых медалей. В многоборье по сумме трех дистанций они заняли три первых, одно второе место и четыре третьих места.

Ребята получили кубки, медали и грамоты. Пловцов обучали тренеры-преподаватели высшей категории центра «Дельфин» Сардорбек Бадретдинов, Вячеслав Босягин, Борис Сахаров и Дарья Шнарева.

«Мы очень довольны результатами наших спортсменов на этих соревнованиях. Впереди у наших воспитанников новые старты и новые победы», — сказала директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.