Пловцы из Ленинского округа выиграли медали на чемпионате России

Воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» завоевали золотые, серебряные и бронзовые награды. Соревнования проходили с 6 по 11 июня в бассейне дворца водных видов спорта в Казани.

Заслуженный мастер спорта Иван Гирев взял золото на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро на дистанции 100 метров. Это позволило ему выполнить отборочный норматив и войти в состав сборной для участия в чемпионате Европы во Франции.

Виктория Таранникова и Александр Санин вместе с Иваном Гиревым в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем завоевали бронзу. Виктория также отобралась на первенство Европы по результатам комплексного плавания на 200 метров.

Чемпионат стал завершением спортивной карьеры прославленного пловца Евгения Рылова — двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы.

Глава округа Станислав Каторов поздравил спортсменов и поблагодарил тренеров Гульнару Романадзе и Андрея Шишина за воспитание чемпионов и преданность делу.