Пловцы из Химок стали призерами межрегиональных соревнований

Юные воспитанники спортивной школы по плаванию «Мастер» выступили на межрегиональных соревнованиях «Swim Cup Sprint». Ребятам удалось завоевать 30 медалей в нескольких стилях.

Юноши и девушки сразились за медали в таких стилях как: вольный, брассом, баттерфляем и плавании на спине. Чемпионами турнира стали ребята из Химок: Андрей Белов, Сабина Нигматзанова, Ксения Новикова, Ярослав Папуша и Дмитрий Чурилов. Помимо этого, химчане завоевали 17 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены от восьми лет. Программа включала индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров.

Отметим, что развитию водных видов спорта в Химках уделают особое внимание. Специализированные училища, школы и комплексы городского округа оснащены бассейнами и другим необходимым оборудованием для занятий, соревнований и турниров.