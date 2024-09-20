Пловцы из Фрязина выиграли 32 медали на областных соревнованиях

Более 800 пловцов поучаствовали в Московских областных соревнованиях Ruza cup. Спортсмены из Фрязина завоевали на них 32 медали.

Соревнования прошли во Дворце водных видов спорта в городе Руза. На них приехали спортсмены из Московской области, Санкт-Петербурга, Рязани, Тюмени, Владимира, Обнинска, Москвы, Тульской области.

Команду спортшколы «Олимп» из Фрязина представляли 25 спортсменов. Они завоевали 13 золотых, шесть серебряных и 13 бронзовых медалей.

Также высокие результаты показали спортсмены, не вошедшие в призеры соревнований.

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