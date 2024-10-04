Пловцы из Дмитрова завоевали медали на областных соревнованиях в Хотькове

Соревнования по плаванию «Кубок СК Олимп III этап» прошли в фитнес-центре «Олимп» в Сергиево-Посадском округе 28 сентября. Спортсмены из Дмитрова завоевали вторые и первые места.

В соревнованиях принимали участие пловцы из Дмитрова, Хотькова, Сергиева Посада, Балашихи, Мытищ, Щелкова, Домодедова, Ногинска. Заплывы проводили среди спортсменов 2009–2016 годов рождения на дистанциях 50 и 100 метров разными стилями.

Победителей и призеров определяли в каждой возрастной группы, и воспитанники школы олимпийского резерва в Дмитрове показали высокие результаты. Илья Першин и Никита Колдаев заняли первые места, а Андрей Мартынов, Захар Пономарев и Мирослава Бондаренко — вторые.

«Соревнования — это всегда результат совместной слаженной работы спортсмена и тренера. Стараемся показать лучший результат. К тому же условия для проведения соревнований здесь в центре очень комфортные», — поделился впечатлениями после соревнований Никита Колдаев.

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