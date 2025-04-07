Пловцы из Дедовска стали победителями чемпионата России

Руслан Крутов завоевал золотую медаль, две серебряных и три бронзовых, а в составе комбинированной эстафеты четыре на 100 метров установил новый рекорд Европы. Кристина Крутова заняла первое и второе место. В эстафете четыре на 50 метров вольным стилем она побила рекорд Европы и мировой рекорд в эстафете четыре по 100 метров также вольным стилем. Ребята представляли на чемпионате сборную Московской области, соревнуясь с сильнейшими спортсменами страны.

Кроме того, Руслан подтвердил звание мастера спорта России и выполнил нормативы мастера спорта международного класса по трем дисциплинам. А для Кристины это был первый крупный трехдневный старт спустя 12 лет после завершения профессиональной карьеры. Она является матерью двоих детей и возобновила тренировки всего три месяца назад, но уже достигла таких результатов.