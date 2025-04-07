Пловцы из Дедовска стали победителями чемпионата России

Воспитанники «Академии плавания Андрея Арбузова» вернулись с чемпионата России с призовыми местами. Соревнования проходили в конце марта в Казани.
Руслан Крутов завоевал золотую медаль, две серебряных и три бронзовых, а в составе комбинированной эстафеты четыре на 100 метров установил новый рекорд Европы. Кристина Крутова заняла первое и второе место. В эстафете четыре на 50 метров вольным стилем она побила рекорд Европы и мировой рекорд в эстафете четыре по 100 метров также вольным стилем. Ребята представляли на чемпионате сборную Московской области, соревнуясь с сильнейшими спортсменами страны.
Кроме того, Руслан подтвердил звание мастера спорта России и выполнил нормативы мастера спорта международного класса по трем дисциплинам. А для Кристины это был первый крупный трехдневный старт спустя 12 лет после завершения профессиональной карьеры. Она является матерью двоих детей и возобновила тренировки всего три месяца назад, но уже достигла таких результатов.
Идею проверки статуса брака на «Госуслугах» объяснили ростом разводов из-за измен
Около 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Еще 35 тысяч онлайн-заявок на лицензии на продажу алкоголя подали в Подмосковье
Баскетбольный клуб «Химки» выступит в полуфинале Суперлиги
Чем проще состав, тем лучше. Как правильно выбрать вяленую рыбу на закуску
Спортсмены из Лобни стали призерами первенства и чемпионата России по кобудо
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте