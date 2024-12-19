Пловцы из Богородского округа стали призерами областного турнира

Московские областные соревнования по плаванию из серии RUZA-CUP завершились во дворце водных видов спорта. Пловцы из Богородского округа успешно выступили на престижном турнире.

Пятидесятиметровый бассейн дворца водных видов спорта города Руза традиционно собирает пловцов на Московские областные соревнования по плаванию серии RUZA-CUP. Четвертый этап — «Руза новогодняя» — стал для пловцов из Богородского городского округа особенно успешным.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Ногинска показали отличные результаты на этом турнире. Милана Мацкив заняла первые места на дистанциях 100 и 200 метров брассом, 50 метров на спине, 200 метров вольным стилем. Михаил Зотов стал бронзовым призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

К соревнованиям ребят подготовила тренер Ирина Шустова. В турнире приняло участие более 1200 спортсменов из муниципальных образований Подмосковья, Москвы, Тульской, Смоленской, Тверской и Калужской областей.