Пловцы из Богородского округа стали призерами областного чемпионата

Чемпионат Московской области по плаванию завершился во Дворце водных видов спорта в Рузе. Это один из важнейших турниров года для спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа. В нем традиционно участвуют сильнейшие пловцы региона.

Спортивную школу из Богородского городского округа на чемпионате Московской области по плаванию представляли двенадцать спортсменов. Пловцы показали отличные результаты на этом турнире, а также улучшили свои личные достижения.

Данила Сосиков занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем и третье место на дистанции вдвое короче. А Тимофей Ездаков выполнил норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Пловцов подготовила тренер Ирина Шустова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.