Пловцы из Балашихи стали призерами первенства ЦФО

В Подмосковье прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию, собравшие лучших спортсменов региона. Среди участников соревнований была команда спортивной школы олимпийского резерва «Метеор», которая продемонстрировала высокие результаты и завоевала несколько медалей.

Команду на чемпионате представляли Баркашева Дарья, Старостина Анастасия, Петросянц Карина, Мигаль Надежда, Киселев Максим, Старостин Денис и Чадов Илья. На первенстве выступала Тимашпольская Дарья.

Особо стоит отметить достижения спортсменов «Метеора», которые поднялись на пьедестал почета. Карина Петросянц завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. Дарья Тимашпольская, под руководством тренера Зылева, завоевала три медали на первенстве: две серебряные на дистанциях 100 и 200 метров брассом и бронзовую на дистанции 50 метров брассом.

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