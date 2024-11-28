Пловцы из Балашихи стали призерами отбора на всероссийские соревнования
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» городского округа Балашиха заняли призовые места на отборочных соревнованиях на Всероссийский турнир «Юность России». Состязания пройдут в Челябинске с 4 по 6 декабря 2024 года.
На дистанции 200 метров победил Тимофей Алексанин. Почетное второе место в дисциплине «200 метров на спине» завоевала Дарья Осина. Третью ступень пьедестала в категории «100 метров вольным стилем» заняла Анастасия Куренева.
В эстафетах четыре на 50 метров пловцы из Балашихи выиграли золотые медали. Команду девочек представили Анастасия Куренева, Кира Галкина, Маргарита Алексеева, Дарья Осина. В команде мальчиков выступили Тимофей Алексанин, Кирилл Анищенко, Матвей Коротаев, Арсений Белов.
Отметим, что Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» пройдут в Челябинске с 4 по 6 декабря 2024 года. Участниками состязаний могут быть юноши и девушки в возрасте 11-13 лет, спортсмены в составе сборных команд регионов страны, прошедшие отбор на официальных отборочных спортивных соревнованиях, а также сборные команды субъектов России, которые участвовали во всероссийских спортивных соревнованиях «Веселый дельфин» в этом году.
Напомним, что спортшколу олимпийского резерва «Метеор» открыли в 2004 году. Здесь проводят занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. Учебное заведение несколько лет входит в топ-5 спортивных школ Подмосковья.
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