Пловцы из Балашихи стали призерами областных соревнований

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» заняли призовые места на Московских областных соревнованиях по плаванию среди спортсменов младшего возраста «Золотая рыбка» в Рузе. В общекомандном зачете команда «Метеор» выиграла второе место, а «Метеор-2» завоевала четвертое.

На первом этапе соревнований воспитанники школы показали впечатляющие результаты: Александра Елфимова выиграла золотые медали на дистанциях 50 метров на спине и в вольном стиле, а также серебро в эстафете четыре на 50 метров в вольном стиле. Ее успехи внесли основной вклад в победу команды.

В состав эстафетной команды девочек, завоевавшей серебряную медаль, вошли Алиса Гулимова, Ирина Дульцева и Анна Евстигнеева. Бронзовые награды в эстафете выиграли мальчики: Никита Слезнов, Михаил Гугуев, Алексей Меркуленков и Иван Баратов.

В общекомандном зачете команда Спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» заняла второе место, в то время как команда «Метеор-2» расположилась на четвертой позиции.

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