Пловец из Звенигорода преодолел без остановок 52 километра

Василий Бочкарев — трехкратный номинант Книги рекордов Гиннесса из Звенигорода Одинцовского городского округа. Его самый продолжительный путь вплавь составил 52 километра. Это расстояние он преодолел за 26 часов: плыл без остановок ночью и днем.

Помимо плавания, член клуба «Активное долголетие» занимается уличной гимнастикой и северной ходьбой. В свой 50-летний юбилей он взошел на гору Килиманджаро и устроил на вершине застолье с африканской едой.

Сейчас Василию 67 лет. Каждый день он поднимает гирю весом в 24 килограмма, отжимается от пола более 150 раз и ходит пешком по 10 километров. Все свои достижения мужчина регистрирует в Книге рекордов России. Его самый длинный маршрут — более 78 километров, которые он прошел на байдарке за 17 часов.

Сейчас Василий Бочкарев готовится к поездке в Тайланд. В ноябре он собирается пройти более 130 километров на байдарке вокруг острова Пхукет. После этого путешественник отправится в плавание вокруг крупнейшего острова архипелага Ко Яо на юге Таиланда, а потом поедет на Мальту.