Пловец из Шатуры выполнил норматив мастера спорта России

На Кубке России в Казани Михаил Тюков блестяще выступил на дистанциях 200 метров брассом и комплексным плаванием. Сейчас спортсмен ждет официального вручения заслуженного звания.

Михаил начал заниматься плаванием с семи лет, выбрав бассейн, хотя родители предлагали ему футбол или лыжи. По словам тренера-наставника Ольги Полуховой, у спортсмена были отличные физические данные, и ему все очень легко давалось.

«Стремление и желание помогли Михаилу преодолеть трудности. Был период, когда результаты не улучшались. Полтора года стояли на месте, но не прекращали работать. Шли к своей цели. И все задуманное получилось», — рассказала Ольга Полухова.

Сейчас спортсмен ждет, когда региональная федерация вручит официальное удостоверение и знак мастера спорта. При этом он совмещает интенсивные тренировки с учебой в энергетическом техникуме.

«Утро начинается в пять утра. Встаю на первую тренировку, потом занятия и вечером вторая тренировка. Иногда помогаем нашим тренерам судить соревнования у младших ребят, можем подсказать что-то по технике. Считаю, что никогда не надо сдаваться. Даже если тяжело, важно брать и делать», — поделился Михаил Тюков.

Впереди у тренера и спортсмена новая амбициозная цель — пробиться на международную арену, отобраться в сборную России и бороться за звание чемпиона.