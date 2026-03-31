Пловец из Серпухова выиграл «серебро» на соревнованиях

В Рузе завершился масштабный второй этап Московских областных соревнований по плаванию RUZA-CUP «Весенний разгон». Турнир собрал сотни сильнейших атлетов региона, но настоящей звездой заплывов в баттерфляе стал представитель Серпухова Владимир Зуйкин.

«Воспитанник спортивной школы „Звезда“ продемонстрировал не только великолепную физическую форму, но и железную волю к победе. Выступая в дисциплине, которую часто называют „полетом над водой“, Владимир сумел оформить впечатляющий „серебряный дубль“. На его счету две медали второй степени: на спринтерской дистанции 50 метров, а также в технически сложном заплыве на 100 метров», — сообщили организаторы.

Успех в Рузе стал логичным продолжением традиций серпуховской школы плавания, которая из года в год выпускает атлетов, способных доминировать на региональных и всероссийских помостах.