Пловец из Подмосковья стал двукратным чемпионом всемирной универсиады в Германии

Подмосковный пловец Александр Степанов стал двукратным чемпионом всемирной универсиады в Германии. Соревнования проходят с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе.

Как рассказали в областном Минспорта, на дистанции 800 метров вольным стилем спортсмен показал лучший результат — семь минут и 46,51 секунды, опередив итальянца Томмазо Гриффанте. Бронза досталась американцу Райану Джеймсу.

В эстафете 4×200 метров сборная России с участием Степанова, Николая Колесникова, Александра Щеголева и Дмитрия Жаворонкова заняла второе место, уступив команде США. Третьими стали пловцы из Японии.

Ранее Степанов уже выиграл золото на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем. Всего подмосковные спортсмены принесли российской сборной четыре награды: три золота и одно серебро. Первую победу для региона одержал шпажист Дмитрий Швелидзе.

Российские спортсмены впервые с 2019 года участвуют в Универсиаде как индивидуальные нейтральные атлеты. Из-за ограничений в состав делегации вошли 48 человек вместо запланированных 100.