Пловец из Мытищ Роман Акимов стал призером финала Кубка России по плаванию

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из Мытищ Роман Акимов занял второе место в финале Кубка России по плаванию. Состязания прошли в Екатеринбурге и собрали 600 пловцов из 70 регионов России.

Всего от мытищинской спортивной школы олимпийского резерва на соревнования поехали 11 ребят.

Роман Акимов на дистанции 200 метров вольным стилем пришел вторым. Юноша показал время 1:46.70. Мытищинский спортсмен уступил победителю соревнований Мартину Малютину.

Готовили Романа тренеры высшей категории Татьяна Ковшикова и Сергей Любимцев. Напомним, что пловец уже был героем нашей рубрики «Мытищи — это МЫ».

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