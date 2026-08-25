Пловец из Ленинского округа стал победителем всероссийской спартакиады

Воспитанник детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Иван Гирев стал победителем II всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди субъектов Российской Федерации. Соревнования прошли в Екатеринбурге с 19 по 22 августа и стали одним из этапов отбора спортсменов к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Иван Гирев занял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем, показав результат 1 минута 47,81 секунды. Также спортсмен завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров.

«Иван показал отличный результат на главном старте сезона. Золото на двухсотметровке — это серьезный вклад в копилку достижений нашего центра и всего округа. Мы гордимся его упорством и желанием побеждать. Такие успехи вдохновляют юных спортсменов „Дельфина“ на новые рекорды», — отметила директор центра Гульнара Романадзе.

Ранее Иван Гирев успешно выступил на чемпионате России по плаванию в Казани, где стал победителем на дистанции 200 метров вольным стилем и завоевал серебро на 100-метровке. По итогам соревнований спортсмен вошел в состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы во Франции.