Пловец из Ивантеевки вошел в состав сборной России на Играх БРИКС

Спортсмен из Ивантеевки Анатолий Гусенков представит страну на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани с 19 по 21 июня.

В течение трех дней участники игр будут состязаться в вольном стиле, плавании на спине, брассе, баттерфляе, комплексном и комбинированном плавании. В каждом виде программы лучшего определят по наименьшему времени прохождения дистанции. Игры стран БРИКС имеют международный уровень. Команду России представит юниорский состав из 44 человек, в том числе из Подмосковья. Воспитанник учебного центра № 5 Ивантеевки вошел в состав сборной по плаванию. Ранее он становился победителем и призером соревнований «Веселый дельфин», «Юность России», Кубок ректора Поволжского ГУФКСиТ.

«Анатолий — мастер спорта, профессионал и боец! Мы уверены, что он не подведет. Желаем нашему пловцу быстрых секунд и легкой воды», — рассказали о спортсмене его коллеги.

Всего на международные соревнования приедут спортсмены из 60 стран мира. Программа включает 27 видов спорта на 17 спортивных объектах города Казани. Для зрителей проведут культурную программу и автограф-сессиями со знаменитыми спортсменами.

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