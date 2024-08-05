Сегодня 20:29 Пловец из Истры Герман Зажирский стал призером Кубка России Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра
Спортсмен из городского округа Истра Герман Зажирский одержал победу в финале Кубка России по плаванию. Всего в соревнованиях участвовали 560 спортсменов из 57 регионов страны.
Второе место на дистанции 200 метров баттерфляем занял пловец из Истры Герман Зажирский. Он проплыл ее за минуту 58 секунд.
До этого спортсмен отлично показал себя на первенстве России и завоевал золото. Сейчас Герман готовится представить родной округ на встрече со сборной Венгрии, которая пройдет с 8 по 10 августа в Дебрецене.
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