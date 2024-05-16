Пловчихи из Воскресенска стали призерами всероссийских соревнований | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 17:40 Пловчихи из Воскресенска стали призерами всероссийских соревнований Медиасток.рф

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Спортсменки из воскресенской спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» успешно выступили на всероссийском турнире «Веселый дельфин». Соревнования начались 13 мая в Санкт-Петербурге.

Девушки заняли третье место в эстафете четыре по 50 метров вольным стилем в составе команды Московской области. Стоит отметить, что в этом крупнейшем турнире участвуют 1052 юных пловца из 70 регионов России.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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