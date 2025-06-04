Пловчиха с поражением опорно-двигательного аппарата из Балашихи стала чемпионкой России

В Калуге завершился чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, где представители Балашихи из спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» показали выдающиеся результаты. В составе сборной Московской области выступили пять воспитанников школы, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Звездой соревнований стала Анастасия Галич, завоевавшая золотую медаль на дистанции 100 метров на спине с результатом одна минута 14,12 секунды. Вадим Кузьменко дополнил успех команды, заняв третье место на той же дистанции и получив бронзовую награду. Еще одним достижением стало выполнение Иваном Заниным норматива Мастера спорта России, что стало важной вехой в его карьере.

Чемпионат, проходивший во Дворце спорта «Центральный», собрал 320 атлетов из 46 регионов страны. Спортсмены соревновались в различных дисциплинах, включая вольный стиль, брасс, плавание на спине и комплексное плавание. В ходе соревнований было установлено 28 новых рекордов России, что подчеркивает высокий уровень подготовки участников.

Успехи балашихинских пловцов подтверждают репутацию спортивной школы «Метеор» как одного из ведущих центров подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Эти достижения стали вдохновляющим примером силы духа и профессионализма.