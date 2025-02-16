Пловчиха из Балашихи представит Подмосковье на Кубке России

Первый этап соревнований пройдет с 19 по 20 февраля в Калининграде. За победу поборются 450 участников из 43 регионов России. Дарья Баркашева из Балашихи и еще 13 спортсменов выступят за Московскую область и поборются за Кубок России по плаванию.

Пловцы будут состязаться в таких дисциплинах, как брасс, баттерфляй, комплексное плавание, на спине, вольный стиль на различных дистанциях. Конкуренцию лучшим российским спортсменам составят участники из Белоруссии.

Дарья Баркашева занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Метеор». Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу и многому другому.

СШОР «Метеор» входит в топ-5 лучших спортивных школ Подмосковья уже несколько лет и участвует в партийных и губернаторских проектах области: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка членов семей СВО».