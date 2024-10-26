Плотину в поселке Назарьево Одинцовского округа отремонтируют в 2026 году

Плотину в поселке Назарьево внесли в государственный проект по капремонту. В следующем году подготовят проект капремонта, а в 2026 году приступят к ее обновлению. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов оценил состояние объекта.

Плотина в поселке Назарьево с августа этого года перешла в муниципальную собственность от Управления делами Президента РФ. После передачи объект начали активно эксплуатировать. Сейчас плотина значительно износилась и требует капитального ремонта.

«Экспертиза показала, что износ сооружения уже составляет более 60%, поэтому оно функционирует в ограниченном режиме. Сейчас объект обслуживается МБУ „Одинцовское городское хозяйство“, которое проводит текущий ремонт плотины. Это позволит спокойно, без аварий пройти осенне-зимний период и весенний паводок. Следующий шаг — капитальный ремонт по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева „Экология и окружающая среда Подмосковья“. Проект будет готов в 2025 году, а работы завершатся в 2026-м», — сообщил Андрей Иванов.

Здесь очистили местность от травы и кустарников и восстановили настил на смотровом мостике. Также окрасили металлические поверхности. Все работы на плотине выполнили для преодоления осеннего и весеннего паводка.

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