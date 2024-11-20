Плотину реки Маглуша в Истре приведут в порядок в 2025 году

Запруду вблизи деревни Брыково преобразят. За ее благоустройство проголосовали более 3700 человек.

Опрашивали жителей в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». На голосовании предлагали выбрать из 82 прудов Подмосковья.

Скоро запруду на реке Маглуша очистят от водной глади и топляка. Со дна извлекут отходы с помощью техники, что придаст красивый вид реке.

В этом году по этой же программе очистили два пруда в городе Дедовск и селе Новопетровское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Московской области по проекту «100 прудов и озер» очистили больше 160 водоемов.

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