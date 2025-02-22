Площадку в детском саду в поселке ВНИИССОК приведут в порядок к 1 сентября

Поводом для частичной модернизации стало обращение одной из жительниц поселка, которая обратила внимание на устаревшие элементы на территории детского сада. После проверки специалисты окружного Управления образования установили, что изношенные игровые конструкции огорожены и не используются, что исключает риск для безопасности детей.

Как сообщили в Управлении образования, прогулочные площадки детского сада № 12 находятся в удовлетворительном состоянии. В 2021 и 2022 годах уже проводились закупки новых игровых элементов, а также регулярно выполняются работы по поддержанию оборудования в надлежащем виде. Полная замена устаревших конструкций запланирована на 2025 год и будет завершена к началу учебного года.

Кроме того, в Управлении образования подчеркнули, что родители могут активно участвовать в жизни детского сада, в том числе помогать в благоустройстве территории и помещений. Субботники с участием семей воспитанников также поспособствуют созданию комфортной и безопасной среды для детей.