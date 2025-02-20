Площадку по сбору вторсырья открыли после модернизации в Протвине

Точка проекта «Мегабак» вновь открылась у дома № 1 на Индустриальном проезде в Протвине. Ранее ее закрывали на модернизацию.

Сюда можно сдать на переработку спил растений, бумагу и картон, бытовую технику и мебель, шины, стекло, пластик и другие фракции. После это отправят на завод в Некрасовке. Там вторсырье переработают, а затем из него будут производить новые изделия.

Мегабак на Индустриальном проезде в Серпухове является 18-м экологическим объектом в Подмосковье. Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона в рамках национального проекта «Экология».

«Главная цель проекта — не допустить навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках. Также жители могут получить вознаграждение за привезенное вторсырье», — добавил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.