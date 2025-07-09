Площадку перед детской поликлиникой благоустроили в Луховицах

Перед детской поликлиникой Луховицкой больницы заменили покрытие площадки. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что работы по замене покрытия площадки были выполнены качественно и в срок.

«Бригада рабочих в количестве шести человек провели демонтаж старого покрытия. Территорию очистили от разбитой плитки и строительного мусора, выровняли поверхность площадки. Теперь посетителям медучреждения, особенно мамам с маленькими детьми в колясках, будет удобно и комфортно подойти и подъехать к поликлинике со всех сторон», — сообщила главный инженер Луховицкий больницы Тамара Гришина.

Она также добавила, что в ближайшее время перед поликлиникой планируется обустроить детскую игровую зону. Параллельно с благоустройством территории перед детской поликлиникой в терапевтическом корпусе больницы продолжается капитальный ремонт, реализуемый в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Этот проект направлен на модернизацию медицинского учреждения и повышение качества оказываемой медицинской помощи.