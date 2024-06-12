Площадку «Мегабака» в Истре расширят до 1 июля

Пункт раздельного сбора мусора «Мегабак» планируют расширить в связи с высоким спросом от местных жителей. После реконструкции его площадь будет составлять 30Х25 метров.

«Мегабак» в Истре открылся в марте 2021 года согласно экологической программе, предложенной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Проект призван популяризировать бережное отношения к экологии и увеличить объем вторичной переработки отходов.

В первое время пункт не пользовался большой популярностью у жителей, однако, со временем это изменилось. Теперь каждый месяц люди несут туда старую мебель, шины, крупногабаритную сломанную техника, а осенью излишки урожая. В прошлом году с «Мегабака» вывезли более 760 кубических метров мусора. Увеличение площадки более чем в два раза позволит разместить здесь дополнительные бункера по сбору всех фракций отходов.

В связи с расширением площади со второго июня по первое июля его работа временно приостановлена.

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