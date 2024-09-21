Площадку «Мегабак» в новом формате открыли в Чехове
Материальное вознаграждение за сдачу отходов смогут получать жители Венюкова. В городе открыли площадку «Мегабак» в новом формате.
Пункт приема работает на улице 8 Марта в микрорайоне Венюково. Компания «Мегабак» сама будет управлять площадкой и выплачивать вознаграждение за сданные материалы.
Сюда можно принести пластик, стекло, автопокрышки, крупногабаритные отходы, батарейки и текстиль. Получить вознаграждение за сдачу вторсырья можно моментально, предъявив паспорт и банковские реквизиты.
За время существования «Мегабака» его посетили более пяти тысяч человек. За этот год собрали свыше 1000 кубометров вторсырья.
Напомним, что проект появился в Московской области пять лет назад по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
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