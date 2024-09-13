Площадку «Мегабак» реконструировали в Истре

Площадку «Мегабак» расширили в Истре в два раза. Она пользуется большой популярностью у жителей, поэтому это было необходимо.

В Истре реконструировали «Мегабак» с 15 метров до 30 метров. Увеличение позволило разместить здесь дополнительные бункеры по сбору таких отходов, как макулатура, бытовая техника, черный и цветной металл, пластик, шины, стекло, текстиль, батарейки, градусники, люминесцентные лампочки, мебель, спил растений и алюминиевые банки.

Еще там сделали уголок буккроссинга, место для игрушек и видеокассет. За сдачу новых типов отходов жители смогут получать вознаграждение: за один килограмм черного металла — 17 рублей; за один килограмм алюминиевых банок — 78 рублей, за один килограмм пластика — 10 рублей и за один килограмм бытовой техники — пять рублей.

«Мегабак» в Истре работает с марта 2021 года, и если в первое время площадку в Истре посещали не так активно, то сейчас жители не только близлежащих домов, но и других населенных пунктов пользуются ею.

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