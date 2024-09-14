Площадку «Мегабак» откроют в микрорайоне Весенний в Серпухове

В Серпухове продолжается реализация проекта по установке площадок «Мегабак», которые принимают 12 фракций вторичного сырья. В ближайшее время планируется установка новой площадки в микрорайоне Весенний, где периодически наблюдаются навалы крупногабаритного мусора.

Заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова и депутат Игорь Ермаков провели встречу с жителями для обсуждения размещения новой площадки. Как только завершится оформление необходимой документации начнется монтаж «Мегабака».

Жители микрорайона активно обсуждают вопрос в созданном чате, где каждый участник инициативной группы может высказать свое мнение. Они готовы не только подавать личный пример правильной утилизации отходов, но и обучать этому молодое поколение.

Администрация города договорилась с жителями о совместном проведении торжественного открытия новой площадки «Мегабак». Все неравнодушные к экологии Серпухова смогут принять участие в этом мероприятии, подчеркивая важность совместных усилий в деле защиты окружающей среды.

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