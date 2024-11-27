Сегодня 10:58 Площадку для занятий воркаутом построили в 3-м микрорайоне Егорьевска 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Егорьевск Подмосковье

Благоустройство

Егорьевск

Сразу два современных спортивных объекта оборудовали у дома № 1 в третьем микрорайоне Егорьевска. Здесь появились воркаут-площадка и универсальный игровой комплекс.

Жители ближайших домов очень ждали, когда закончатся основные работы по установке объектов. На площадке уже смонтировали тренажеры, постелили покрытие. Главный эксперт отдела благоустройства управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Егорьевска Ксения Коченда рассказала, что все работы должны закончиться до 1 декабря.

Пока же местная ребятня с удовольствием пользуется спортивной площадкой по соседству. Ее тоже обновили в этом году, установили новые ворота и постелили искусственный газон.

Площадки в третьем микрорайоне стали двумя последними объектами, которые должны быть сданы по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Здесь осталось совсем немного работ: вывезти строительный мусор и решить дополнительные вопросы с освещением и разметкой на искусственном покрытии поля. Тренажеры для воркаута уже можно использовать. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

