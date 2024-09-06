Площадку для выгула собак откроют в парке Мира в Коломне

Благоустройство парка Мира в Коломне завершается. Подрядчик обновил фонтан, построил пешеходные дорожки и установил площадку для выгула и дрессировки собак.

Работы проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На территории площадки для выгула собак установили специальные боксы, куда хозяева смогут утилизировать отходы. Комплекс начнет работу в день открытия парка Мира.

«В парке со стороны улицы Калинина организовано специально оборудованное место для выгула домашних животных площадью более 320 квадратных метров. Площадка соответствует всем требованиям: на ней установлено ограждение, специализированные снаряды для дрессировки, уложено безопасное песчаное покрытие», — рассказал начальник управления градостроительной деятельности администрации округа Алексей Резников.

Отметим, что по проекту в парке Мира предусмотрена реконструкция исторических элементов, обновление фонтана, а также обустройство велосипедных дорожек, детского игрового комплекса и зоны отдыха. В юго-восточной части появится спортивная зона со скейтпарком.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».