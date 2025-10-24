Площадку для выгула собак оборудовали в поселке Свердловский в Лосино-Петровском

В конце улицы Строителей в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский появилась новая площадка для выгула собак. Также зона для прогулок с животными работает в Свердловском парке.

По периметру площадки на улице Строителей установили прочное и безопасное ограждение. Туда также завезли песок. Он мягкий и комфортный для лап животных и удобный для уборки. Для удобства владельцев четвероногих на площадке установили скамейки. Помимо этого, там разместили стенды с правилами пользования пространством.

На территории площадки уже установили многофункциональные, снаряды для дрессировки питомцев разных пород: горка, лестница, лабиринт и другое оборудование. Все это поможет развить в четвероногих друзьях разные навыки и выносливость.

«Пожалуйста, соблюдайте правила, убирайте за своими питомцами и уважайте друг друга. Давайте вместе поддерживать порядок и доброжелательную атмосферу», — обратилась к жителям администрация городского округа Лосино-Петровский.