Площадку для временного размещения отходов откроют в Сергиевом Посаде к сентябрю

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко посетил комплекс по переработке отходов «Север» в Сергиево-Посадском округе. Он проверил, как идет строительство площадок для временного размещения неперерабатываемых отходов после сортировки.

Такие площадки, или карты, представляют собой специальные участки, где отходы изолированы от грунта с помощью защитного слоя и геомембраны, оборудованы системой дренажа для сбора воды и отведения ее на очистные сооружения, а также системой для стока поверхностных вод. В ходе визита Даниленко осмотрел карту № 6Б, строительство которой планируется завершить к 1 сентября.

Помимо этого, сейчас проектируют новые карты № 7, 8, 9 и 10, которые будут использовать для временного размещения отходов в будущем.