Площадку для воркаута установили на Лагерной улице в Зарайске

Новое место для занятий спортом на свежем воздухе появилось на улице Лагерной. Жители сами выбрали место для установки оборудования.

Спортивная зона расположена рядом с детской игровой площадкой, благоустроенной набережной и жилыми домами и доступна для всех желающих. На площадке установлены турники, брусья, рукоходы и шведская стенка. Люди разного возраста приходят поддерживать физическую форму и заниматься спортом.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал, что раньше воркаут-площадка находилась рядом с лодочной станцией, однако там теперь реализуется инвестиционный проект. Поэтому спортивную зону решили перенести на новое место.

Власти муниципалитета планируют сделать площадку еще более комфортной, обустроив удобный подъезд и установив дополнительное освещение. Это позволит жителям заниматься спортом с раннего утра и до позднего вечера.