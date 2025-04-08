Площадку для сбора бытовых отходов «Мегабак» модернизировали в Наро-Фоминске

Площадка «Мегабак» на Московской улице, 38Т, которая базируется на раздельном сборе твердых бытовых отходов, функционирует в городе с 2021 года. В этом году объект обновили и провели ребрендинг.

На территории установлены контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: пластиковых бутылок и стекла, мебели и бытовой техники, автомобильных покрышек и жести, бумаги, картона и стекла, батареек и ламп, а также много другого. По мере накопления собранные отходы напрямую вывозят компании-переработчики и региональные операторы.

В результате модернизации на площадке появились новые контейнеры и поставили павильон для работы с посетителями. За некоторые виды ТБО можно получить деньги. На информационном стенде есть подробные сведения о видах и стоимости принимаемых отходов.

Проект «Мегабак» запущен по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2019 году. Площадки для сдачи твердых и крупногабаритных бытовых отходов появляются по всему региону и уже стали частью инфраструктуры населенных пунктов.