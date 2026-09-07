Площадку для раздельного сбора крупного мусора открыли в Воскресенске

В Воскресенске открыли обновленную площадку по раздельному сбору крупногабаритных отходов «Мегабак». Она стала 55-й в Подмосковье и первой, оборудованной по новому стандарту.

«Наконец-то у жителей появляется возможность сдавать электроприборы, вторичное сырье, то есть то, что они раньше выкидывали, в место сбора этих отходов, чтобы в дальнейшем использовать на благо округа», — отметил заместитель главы Воскресенска Сергей Карасев.

На площадке установлены отдельные контейнеры для бумаги, пластика, стекла, металла, бытовой техники, текстиля, а также для опасных отходов — батареек и ртутных ламп.

«Когда мы с вами говорим первый стандарт, то как раз Министерство предложило усовершенствовать брендбук, чтобы людям было понятно. Здесь нет пищевых отходов, это отличие от контейнерной площадки. Когда мы говорим о цифрах, 10% „Мегабак“ на себя забирает, это существенная цифра», — рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Проект «Мегабак» реализован совместно с компанией «РЭМВАЭР». «Это важный шаг в развитии экологической инфраструктуры города и возможность жителей просто и ответственно передать отходы для дальнейшей переработки», — отметил коммерческий директор компании Сергей Тимофеев.

Площадка работает ежедневно с 8:00 до 17:00, кроме понедельника.