Площадку для приема вторсырья «Мегабак» обновили в Серпухове

Действующую площадку приема вторичного сырья «Мегабак» в Серпухове обновили по просьбе жителей. Теперь пункт работает в новом формате и принимает ценные материалы за вознаграждение.

«Речь идет о системе вознаграждения за сдачу ненужных вещей. Эта практика мотивирует наших жителей и приобщает к „зеленой“ повестке. Мы стараемся максимально быстро реагировать на запросы жителей и модернизировать подобные площадки», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

На открытии обновленного «Мегабака» провели развлекательную программу для гостей. Желающие смогли узнать, как правильно сортировать отходы.

Площадка находится по адресу: улица Екатерины Дашковой, дом 18.

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